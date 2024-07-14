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Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару – мапа

Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару – мапа

Сирени пролунали в низці областей України

У деяких областях лунає сигнал про небезпеку.

В Україні вдень 14 липня у деяких областях оголошено сигнал повітряної тривоги. 

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку з північного сходу. 

"Ракета на Чернігівщині в сторону Києва", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог / ©
Мапа повітряних тривог

Моніторингові чати пишуть, що на межі Сумщини та Чернігівщини, біля Конотопа – розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, в Росії цинічно заявили про неможливість перемовин з Україною.

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