Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару – мапа

У деяких областях лунає сигнал про небезпеку.

В Україні вдень 14 липня у деяких областях оголошено сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку з північного сходу.

"Ракета на Чернігівщині в сторону Києва", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог

Моніторингові чати пишуть, що на межі Сумщини та Чернігівщини, біля Конотопа – розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, в Росії цинічно заявили про неможливість перемовин з Україною.

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