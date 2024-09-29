Україною шириться тривога: щонайменше 7 областей опинилися під загрозою

Україною шириться тривога через атаку "Шахедів". Зокрема, жителів Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Миколаївщини, Одещини, Херсонщини закликають пройти до укриттів.

Про загрозу повідомлють Повітряні Сили ЗС України.

Ворожі БпЛА зафіксовано:

в південній та центральній частинах Сумщини. Вони тримають курси західний та південний,

в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

в південній частині Чернігівщини, курс західний,

з Херсонщини прямують на Миколаївщину,

на Миколаївщині, курсом на північ та захід,

в північній частині Одещини, курс західний.

Також відомо про БпЛА в південній частині Кіровоградщини.

Нагадаємо, вночі у Київській та Житомирській областях пролунала повітряна тривога через загрозу ворожої тактичної авіації з території Білорусі.

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