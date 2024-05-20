Україною шириться тривога: яка загроза

Ворог запустив ракети. Водночас у РФ злетів винищувач МіГ-31К.
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога 20 травня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Сирени тривоги лунають на всій території України.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку. Згодом там поінформували про запуск російської ракети в напрямку Миргорода та ще однієї ракети через Полтавщину.
Ще через хвилину в ПС заявили про зліт у Росії винищувача МіГ-31К та про ракетну небезпеку для всієї України.
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Нагадаємо, в ніч проти 20 травня РФ влаштувала атаку по Україні безпілотниками та ракетою "Іскандер-М". Сили ППО знищили всі 29 ворожих дронів.
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