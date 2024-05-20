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Україною шириться тривога: яка загроза

Україною шириться тривога: яка загроза

Повітряна тривога в Україні / Фото: ТСН.ua

Ворог запустив ракети. Водночас у РФ злетів винищувач МіГ-31К.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога 20 травня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги лунають на всій території України. 

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку. Згодом там поінформували про запуск російської ракети в напрямку Миргорода та ще однієї ракети через Полтавщину.

Ще через хвилину в ПС заявили про зліт у Росії винищувача МіГ-31К та про ракетну небезпеку для всієї України.

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Мапа тривоги 20 травня / ©
Мапа тривоги 20 травня

Нагадаємо, в ніч проти 20 травня РФ влаштувала атаку по Україні безпілотниками та ракетою "Іскандер-М". Сили ППО знищили всі 29 ворожих дронів.

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