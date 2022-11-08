Україною стрімко шириться повітряна тривога: ймовірність запуску ракет з Чорного моря та Каспію (мапа)

Станом на 21:22 8 листопада в більшості областей України лунає повітряна тривога, яка стрімко шириться регіонами.

Про це свідчить мапа тривог.

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Спочатку тривогу оголосили у східних областях України, та за хвилину вона поширилася на центральні та північні регіони. На заході України - спокійно. Варто зазначити, що в Луганській області повітряна тривога триває вже 218 днів від 4 квітня.

Не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Негайно пройдіть до укриття до закінчення тривоги.

У телеграм-каналах з'явилася інформація про ймовірні запуски ракет стратегічною ворожою авіацією Ту-95мс та Ту-160 з району Каспійського моря. Ці бомбардувальники запускають ракети типу Х-101 / Х-555. Окрім цього, повідомляють про можливі пуски ракет з акваторії Чорного моря.

ФОТО: Мапа повітряних тривог

Іран планує передати Росії балістичні ракети

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Росія має намір купити до тисячі балістичних ракет з Ірану. Станом на 8 листопада немає інформації, що ці ракети надійшли на бойове чергування в РФ.

За оцінками українських військових та експертів, іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar дуже небезпечні. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан пояснив чому. Він зазначив, що в Україні наразі майже немає засобів, щоб перехоплювати зенітні ракети.

Мапа боїв на 8 листопада: росіяни наступають на Донеччині, а на Півдні - масово здаються в полон

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