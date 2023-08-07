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Україною знову шириться повітряна тривога – загроза застосування балістики: мапа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Україною знову шириться повітряна тривога – загроза застосування балістики: мапа

Сирени пролунали в низці областей 7 серпня.

У багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

У низці областей України 7 серпня вдруге за день оголошена повітряна тривога.   

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Україною знову шириться повітряна тривога. / ©
Україною знову шириться повітряна тривога.

Людей просять не ігнорувати сигнали про небезпеку та перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по Херсону у ніч проти 7 серпня. Внаслідок атаки окупанти зруйнували житловий 9-поверховий будинок, наслідки атаки (фото).

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Дата публікації
Перегляди
2316
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