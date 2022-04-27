Українська акторка перейшла на бік окупантів та взяла на себе обов'язки "мера" Василівки

Українська акторка перейшла на бік окупантів та взяла на себе обов'язки "мера" Василівки

Українська акторка та власниця одного з модельних агентств для дітей Наталія Романіченко перейшла на бік окупантів та стала самопроголошеним "мером" Василівки Запорізької області.

Романіченко записала відео, у якому з'явилася з георгіївською стрічкою на руці. Вона закликає місцевих мешканців співпрацювати з "братським російським народом". Романіченко заявила, що 2014 року стався "державний переворот" та "кривава бійня, яку розв'язав київський режим".

"Українська армія цілеспрямовано обстрілює нашу Василівку, тим самим намагаючись зірвати налагодження мирного життя", - каже кремлівська пропагандистка у відео.

Зазначимо, що наразі місто Василівка Запорізької області окуповане російською армією. І поки міський голова Василівки Сергій Калиман перебуває у Запоріжжі, українська акторка Наталія Романіченко перейшла на бік окупантів і заявила, що тепер вона так званий "мер" міста.

Наталія Романіченко грала у багатьох українських серіалах. 2020-го року вона влаштувала своїм двом маленьким синам фотосесію у радянській військовій формі.

instagram.com/natalia_romanichenko_

instagram.com/natalia_romanichenko_

Цікаво, що в Instagram у Романіченко останній пост датований 26 січня 2022 року і присвячений він виставі "Будьте як вдома", яка відбувалася у Запоріжжі. Куди її люб'язно запросила і від якого вона залишилася у захваті.

instagram.com/natalia_romanichenko_

У цьому спектаклі грали Ада Миколаївна Роговцева, яка відкрила двері свого будинку українським військовим, аби вони мали змогу поїсти, помитися та перепочити. Ахтем Сеїтаблаєв, який допомагає українській армії, Паша Лі – який служив у теробороні і який загинув в Ірпені 6 березня. Актор зняв бронежилет та захищав ним дітей від обстрілів.

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