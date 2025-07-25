Сирський розповів союзникам, чи готова українська армія до наступу РФ

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські війська мобілізували максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів в Україні, але ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступу противника.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський під час важливих переговорів з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

До обговорення також долучилися начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

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Зустріч з генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Під час зустрічі сторони детально розглянули ситуацію на передовій. За словами Сирського, союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України.

«Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника», — зазначив головком ЗСУ.

Зустріч Олександра Сирського з представниками НАТО. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окрему увагу було приділено плану США та НАТО щодо отримання Україною систем ППО. Ці системи, оплачені європейськими країнами, мають посилити захист української землі та врятувати життя цивільного населення.

«Вони вже на підході!» — зауважив Сирський.

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Зустріч Олександра Сирського з представниками НАТО. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, перша батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно у межах нового пакета допомоги від президента США Дональда Трампа, вже надійшла до України.