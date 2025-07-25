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- Війна
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Сирський розповів союзникам, чи готова українська армія до наступу РФ
Під час ключових переговорів з НАТО обговорювали плани щодо отримання Україною систем ППО.
Російські війська мобілізували максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів в Україні, але ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступу противника.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський під час важливих переговорів з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.
До обговорення також долучилися начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.
Під час зустрічі сторони детально розглянули ситуацію на передовій. За словами Сирського, союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України.
«Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника», — зазначив головком ЗСУ.
Окрему увагу було приділено плану США та НАТО щодо отримання Україною систем ППО. Ці системи, оплачені європейськими країнами, мають посилити захист української землі та врятувати життя цивільного населення.
«Вони вже на підході!» — зауважив Сирський.
Нагадаємо, перша батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно у межах нового пакета допомоги від президента США Дональда Трампа, вже надійшла до України.