Українська армія формує нові бригади, очікуючи продовження війни до 2025 року - Forbes

Нові підрозділи ЗСУ серії 160 проходять підготовку за кордоном і набирають добровольців серед українців, які живуть за кордоном.

Українська армія розпочала формування нових механізованих бригад, що свідчить про те, що війна в Україні може тривати ще деякий час.

Про це пише Forbes.

Ресурс Militaryland який відстежує військові структури України, отримав фотографії, на яких видно курсантів з нових механізованих бригад у складі Сухопутних військ ЗСУ. Нові бригади, що мають серійні номери 160, проходитимуть підготовку за кордоном і залучатимуть новобранців з українців, які проживають у цих країнах.

Зокрема, 160-та механізована бригада проходить навчання в Польщі.

Формування нових бригад залежить від успішної мобілізації, можливо, до 10 000 або більше нових рекрутів, а також від продовження іноземної підтримки військових зусиль України. Бійці ймовірно будуть оснащені технікою, наданою західними партнерами, залежно від місць їхнього навчання.

З осені 2023 року українська армія вже сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних і одну єгерську. Піхотні бригади є найменш оснащеними та зазвичай переміщуються на вантажівках. Єгерська бригада має середню вагу, складається з вантажівок і легкої бронетехніки. Механізовані бригади використовують гусеничну та колісну бронетехніку і зазвичай мають у своєму складі від 10 до 12 танків.

Поки неясно, скільки бригад "160-ої серії" зараз формується і які саме це будуть бригади. Якщо спиратися на попередні етапи розширення, їх може бути 10, і, за документацією, для таких бригад потрібно 20 000 солдатів.

Для десяти бригад буде потрібно тисячі одиниць техніки. За 29 місяців повномасштабної війни союзники України надали близько 12 000 одиниць різної техніки, тоді як Сили оборони втратили приблизно 6 400 одиниць.

Якщо брати до уваги час формування бригад попередньої серії "150", може знадобитися шість або більше місяців, перш ніж бригади "серії 160" будуть готові до бойових дій. Це означає, що ці бригади можуть бути готові до дій лише на четвертому році війни.

Нагадаємо, штурмовий батальйон 67-ї окремої механізованої бригади буде перепрофільовано в окрему штурмову частину для спеціальних бойових завдань. Це частина реорганізації 67-ї бригади та зміни керівництва з метою посилення оборонних спроможностей

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