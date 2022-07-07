Українська армія готується до атаки на Херсон, росіяни провели безуспішні наступальні операції - ISW

Протягом минулої доби, 6 липня, російські загарбники провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області. Крім того, армія держави-терористки продовжує вести артилерійський вогонь по всій Південній осі, аби відбивати українські атаки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, опираючись на дані дистанційного зондування FIRMS, показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсон-Миколаїв і Херсон-Дніпропетровська область. На геолокованих кадрах видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь в районі Снігурівки та Андріївки, що на межі Херсонської та Миколаївської областей.

"Українське Південне оперативне командування додало, що російські війська завдали ракетних ударів по житловій інфраструктурі в Нечаянному (приблизно в 33 км на захід від Миколаєва), але російські Telegram-канали стверджували, що російські ракети завдали удару по українських позиціях", - сйдеться у повідомленні ISW.

В інституті, ґрунтуючись на супутникові знімки, стверджують, що ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях в районі Херсонського аеропорту - поблизу Чорнобаївки). Крім того, згадується удар по складу боєприпасів росіян в районі херсонського вокзалу.

Фото: ISW.

Нагадаємо, розпочалася 134 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти переміщують підрозділи та намагаються подолати спротив ЗСУ на Луганщині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також: