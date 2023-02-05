Українська армія готується до можливого наступу Росії у лютому — Резніков

Росія може здійснити нову атаку з "символічних" причин приблизно в першу річницю свого вторгнення.

Україна очікує можливого великого наступу Росії у лютому, але українські Сили оборони мають резерви, щоб стримати його навіть за умови того, що не вся західна військова допомога надійде вчасно.

Про це заявив міністр оборони України під час пресконференції в неділю, 5 лютого.

За його словами, Росія може здійснити нову атаку з "символічних" причин приблизно в першу річницю свого вторгнення. Однак, її ресурси не готові з військової точки зору.

“Не дивлячись ні на що, ми очікуємо можливого наступу Росії в лютому. Це тільки з точки зору символізму, це не логічно з військової точки зору. Тому що не всі їхні ресурси готові. Але вони все одно це роблять”, - сказав міністр.

Резніков наголосив, що непотрібно панікувати через острах перед ударом росіян із “несподіваного” боку.

"Коли буде зрозуміло, що вони [окупанти] сформували ударні формування, коли де і в якому місці, Генеральний штаб це чудово знатиме. Тому прохання, Суми, Чернігів, зайдіть на карту і подивіться, що немає ударних угруповань з того боку", — пояснив він.

Міністр оборони зауважив, що наступ, ймовірно, буде розпочато на сході, де Росія намагається захопити весь промислово розвинений регіон Донбасу, або на півдні, де вона хоче розширити свій сухопутний коридор до окупованого півострова Крим.

Водночас він запевнив, що Збройні сили готові дати відсіч агресору навіть за умови того, що не вся західна військова допомога не надійде вчасно.

"Не вся західна зброя прибуде вчасно. Але ми готові. Ми створили свої ресурси і резерви, які ми можемо розгорнути і за допомогою яких ми можемо стримати наступ", - сказав Резніков.

Нагадаємо, росіяни дедалі активніше готуються до нового масштабного наступу на Україну до річниці повномасштабної війни. Де і коли окупанти можуть атакувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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