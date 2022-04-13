Українська армія ліквідувала вже понад 19 тисяч російських загарбників - Генштаб

Генеральний штаб України оприлюднив нові дані про втрати ворога.
Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 800 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 158 літаків.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 800 осіб;
- танки - 739 одиниць;
- бойові броньовані машини - 1964 одиниці;
- артилерійські системи - 358 одиниць;
- РСЗВ - 115 одиниць;
- засоби ППО - 64 одиниць;
- літаки - 158 одиниці;
- вертольоти - 143 одиниць;
- автомобільна техніка - 1429 одиниць;
- кораблі / катери - 7 одиниць;
- цистерни з ПММ - 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 одиниці;
- спеціальна техніка - 25 одиниць;
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, ворог веде повітряну розвідку та перекидає до України “добровольців”, оперативна інформація щодо російського вторгнення.
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