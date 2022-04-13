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Українська армія ліквідувала вже понад 19 тисяч російських загарбників - Генштаб

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Українська армія ліквідувала вже понад 19 тисяч російських загарбників - Генштаб

Генеральний штаб України оприлюднив нові дані про втрати ворога.

Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 800 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 158 літаків. 

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 800 осіб;
  • танки - 739 одиниць;
  • бойові броньовані машини - 1964 одиниці;
  • артилерійські системи - 358 одиниць;
  • РСЗВ - 115 одиниць;
  • засоби ППО - 64 одиниць;
  • літаки - 158 одиниці;
  • вертольоти - 143 одиниць;
  • автомобільна техніка - 1429 одиниць;
  • кораблі / катери - 7 одиниць;
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 одиниці;
  • спеціальна техніка - 25 одиниць;
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, ворог веде повітряну розвідку та перекидає до України “добровольців”, оперативна інформація щодо російського вторгнення.

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