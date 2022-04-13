Українська армія ліквідувала вже понад 19 тисяч російських загарбників - Генштаб

Українська армія ліквідувала вже понад 19 тисяч російських загарбників - Генштаб

Генеральний штаб України оприлюднив нові дані про втрати ворога.

Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 800 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 158 літаків.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад - близько 19 800 осіб;

танки - 739 одиниць;

бойові броньовані машини - 1964 одиниці;

артилерійські системи - 358 одиниць;

РСЗВ - 115 одиниць;

засоби ППО - 64 одиниць;

літаки - 158 одиниці;

вертольоти - 143 одиниць;

автомобільна техніка - 1429 одиниць;

кораблі / катери - 7 одиниць;

цистерни з ПММ - 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 одиниці;

спеціальна техніка - 25 одиниць;

пускові установки ОТРК - 4 одиниці.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, ворог веде повітряну розвідку та перекидає до України “добровольців”, оперативна інформація щодо російського вторгнення.

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