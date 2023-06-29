Українська армія має успіхи на Таврійському напрямку, в окупантів великі втрати

За добу оборонці виконали виконали 1337 вогневих завдань.
Українські Збройні сили продовжують просуватися на Таврійському напрямку. За минулу добу, 28 червня, втрати російської армії вбитими та пораненими склали майже три роти.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань.
"Знищено (за добу 28 червня - Ред.) 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохіднартилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка", - доповів Тарнавський.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупаційна армія вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.