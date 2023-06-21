Українська армія могла б звільнити Крим уже до кінця цього літа, але є нюанс — генерал Бен Годжес

Більша частина важкої бронетехніки України ще не вступила в бій під час контрнаступу.

За умови достатньої військової допомоги від Заходу українські війська можуть прорвати російські лінії оборони та вийти на Кримський півострів до кінця цього літа. Насамперед ЗСУ потрібна високоточна зброя великої дальності.

Про це заявив виданню Newsweek генерал резерву США Бен Годжес, колишній командувач американськими силами в Європі.

На тлі занепокоєння щодо повільних темпів українського контрнаступу на півдні та сході країни Годжес закликав адміністрацію президента Джо Байдена підкреслити свою прихильність українській перемозі, надавши передову зброю, зокрема тактичний ракетний комплекс ATACMS.

“Якби Сполучені Штати забезпечили те, що потрібно українській армії, то Україна могла б фактично звільнити Крим до кінця цього літа”, — сказав Годжес, коментуючи перспективи українського контрнаступу.

Годжес сказав, що ще занадто рано оцінювати успіх чи невдачу поточного українського контрнаступу, та підкреслив, що залишається оптимістом щодо перспектив Києва.

“Це не буде “Pac-Man” [тобто комп’ютерна відеогра], колись це стане проривом. Я не впевнений, коли і де, але в якийсь момент ви проходите повз цей захист, і саме тоді все може змінитися”, – сказав американський генерал, зазначивши, що більша частина важкої бронетехніки України ще не вступила в бій.

“Але для цього їм потрібна високоточна зброя великої дальності”, — додав Годжес, перелічивши ATACMS, безпілотники “Сірий орел” або інші далекобійні системи зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав, що прогрес контрнаступу ЗСУ "повільніший, ніж хотілося б".

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