Українська армія може швидко створювати нові з'єднання, але потрібні великі поставки зброї - експерт

Давид Гендельман зазначив, що якусь частину озброєння можна взяти з трофеїв, з того ж Харківського напрямку, але цього замало.

На тлі можливостей української армії щодо утворення нових боєздатних підрозділів виникає проблема щодо темпів поставок західної зброї.

Про це заявив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз питання, яка кількість не стільки в російської, як в української армії, вже готових до використання сил, зокрема й виведених з правого берега. Плюс, як ми знаємо, постійно готуються нові резерви, створюються нові з’єднання. Повідомлення про те, що створюється ще одна десантна бригада, ще одна механізована бригада, йдеться вже про створення нових армійських корпусів", - зазначив він.

На думку експерта, проблемав тому, що наразі не видно зростання поставок озброєння, а ту частину, яку можна узяти з трофеїв зовсім незначна.

"В плані особистого складу українська армія може доволі швидко створювати нові з’єднання, але не враховуючи навчання і так далі, їх потрібно чимось озброювати, і поки ми не бачимо справді великих поставок, великого зростання поставок. Звичайно, частину можна взяти з трофеїв, з того ж Харківського напрямку, як повідомляється, взято доволі багато, адже вся проблема в тому, що фронт великий, крім створення українського ударного кулака для того ж Мелітопольського напрямку, бажано кинути резерви й на північний схід, і на Бахмут, словом, розсмикувати сили, яких в принципі не так вже й багато, бо резерви ще не повністю готові", - підсумував Гендельман.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

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