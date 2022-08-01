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"Українська армія - найсильніша у світі": бойовик "ДНР" розповідає матері, як росіяни воюють проти ЗСУ

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"Українська армія - найсильніша у світі": бойовик "ДНР" розповідає матері, як росіяни воюють проти ЗСУ

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

СБУ перехопила розмову, на якій бойовик "ДНР" розповідає своїй матері про роботу ЗСУ.

Він переконує одурманену пропагандою матір, що "українська армія - найсильніша у світі". 

Про це йдеться у розмові загарбника з жінкою, яку перехопила СБУ. 

Бойовик "ДНР" розповідає, що він захоплюється ЗСУ та каже, що українські захисники знищують цілі ворожі батальйони. А якщо росіяни починають наступати, то це призводить до величезних втрат. 

"Українська армія - це найсильніша у світі армія. Вони навіть росіян не бояться. Нікого", - каже бойовик "ДНР" з Донецька. 

Його мати, яка надивилась програм російських пропагандистів, стверджує, що це - брехня. На це зрадник їй відповідає, що їм "росіяни розповідають казки". 

"Ти втрати взагалі бачила? Вам правди не кажуть, вам казки розповідають", - каже загарбник. 

Окупант зізнається, що якщо росіяни йдуть у наступ, то ЗСУ "кладуть" їх цілими батальйонами та полками. 

Нагадаємо, російський окупант у перехопленій розмові бідкається на погане ставлення його керівництва до особового складу. Його мати ж натомість розповідає своєму сину наративи російської пропаганди та переконує його, що "РФ перемагає". 

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