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Українська армія отримає додаткову допомогу від США та Німеччини — Зеленський

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Українська армія отримає додаткову допомогу від США та Німеччини — Зеленський

Фото: Associated Press

Український лідер висловив вдячність президентам США та ФРН за оборонну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що отримана допомога від США уже найближчим часом буде на передовій.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 30 червня. 

Зеленський висловив вдячність президенту США за ще один пакет оборонної підтримки, рішення про який було ухвалене цього дня. 

“Я вдячний президенту Байдену за цю допомогу. Вже скоро вона піде на передову і працюватиме на Україну, на захист свободи”, - запевнив український лідер.  

Зеленський також повідомив про свою розмову з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

“Подякував за ту допомогу, яка вже надана, ще раз підкреслив наші пріоритети, якої зброї ми потребуємо”, - зазначив він.

Під час розмови з українським президентом Штайнмаєр висловив співчуття в зв’язку з нелюдською атакою на Кременчук та інші наші міста. 

Головне слово сьогодні "Зміїний" - звернення Зеленського за 30 червня

Головне слово сьогодні "Зміїний" - звернення Зеленського за 30 червня

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