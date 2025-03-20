Українська армія переносить бойові дії у Бєлгородську область – оглядач

На території прикордонної з Україною області Росії було знищено командно-штабний пункт противника.

У відповідь на спроби російської армії прорвати кордон України на Сумщині підрозділи ЗСУ переносять бойові дії на територію Бєлгородської області РФ.

Про це повідомив військовий оглядач Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, у четвер, 20 березня, стало відомо, що на території цієї прикордонної з Україною області Росії було знищено командно-штабний пункт противника, який корегував діяльність російських військ у Сумській області.

"У Сумській області росіяни роблять спроби прориватися у район КПВВ "Суджа" з метою блокування логістики Сил оборони України. Водночас Сили оборони України адекватно відповідають на загрози, ба більше, відбуваються контрзаходи у вигляді перенесення театру бойових дій на територію РФ, а саме у Бєлгородську область", - сказав оглядач.

Дмитро Снєгирьов зазначив, що у Сумській та Харківській областях ворог намагається розширити лінію фронту за рахунок нових українських територій.

У такий спосіб, вважає експерт, противник намагається показати показати: якщо Україна не виконує вимоги РФ щодо виведення військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, то окупанти залишають за собою право розширювати географію бойових дій.

Нагадаємо, у прикордонних районах Сумської області фіксують спроби прориву російських ДРГ.

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