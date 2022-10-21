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Українська армія під час контрнаступу на Херсонщині звільнила 88 населених пунктів - ОП

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Українська армія під час контрнаступу на Херсонщині звільнила 88 населених пунктів - ОП

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові впевнено просуваються вперед на Херсонщині.

В Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Посадовець додав, що в Харківській області від окупантів уже звільнили 551 населений пункт.  На усіх деокупованих територіях продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Що відбувається на Херсонщині станом на 21 жовтня

Російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, аби в подальшому звинуватити в цьому Україну, повідомив український президент Володимир Зеленський. Підтоплення після підриву дамби загарбники використають як прикриття для відступу з Херсонщини.

Однак Україна має план у разі підриву Каховської ГЕС, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що це питання буде розглядатися на найближчому засіданні Ставки головнокомандувача, яка найближчим часом буде скликана президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні колаборанти заявили про "евакуацію" цивільного населення. Насправді окупаційні війська та зрадники готуються відступати. Адвокат Олександр Мусієнко вважає, що російським солдатам у Херсонській області, ймовірно, під егідою "жесту доброї волі" доведеться відійти на лівий берег Дніпра.

Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в котел – саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський.

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