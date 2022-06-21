Українська армія посилює захист у Луганській області - Зеленський

Ситуація на передовій без суттєвих змін.

За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там наразі точаться найжорсткіші бої.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 21 червня.

Він додав, що окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли.

"Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці", – зазначив Зеленський.

Додамо, що на півдні триває захист Миколаївщини та Запоріжжя.

"Поступово звільняємо Херсонщину", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що росіяни дійсно захопили Тошківку. Але спростував чутки про оточення біля Лисичанська.

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