Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам - міністр оборони Резніков

Резніков просить в українців зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців через вторгнення Росії.

Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.

Також читайте "Укрзалізниця" не припинила рух поїздів на Донбас

"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!

Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!", - повідомив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про введення в Україні воєнного стану. Що він означає і які можуть бути обмеження.