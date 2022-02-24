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Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам - міністр оборони Резніков

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Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам - міністр оборони Резніков

УНІАН

Резніков просить в українців зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців через вторгнення Росії.

Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!

Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!", - повідомив очільник оборонного відомства. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про введення в Україні воєнного стану. Що він означає і які можуть бути обмеження.

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