Українська армія відбила ворожий штурм в районі Дементіївки на Харківщині - Геншаб

Українські захисники продовжують протистояти російській армії та намагаються відбивати ворожі атаки.
Збройні сили рішуче придушили спробу штурму солдатів держави-терористки в напрямку села Дементіївка, що у Харківській області.
Про це повідомили 8 липня у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що на Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборонних дій.
Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах кількох населених пунктів. Це - Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Росіяни також завдали авіаудару неподалік Петрівки.
Нагадаємо, розпочалася 135 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни наступають на Верхньокам'янське і в напрямку Веселої Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 8 липня.
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