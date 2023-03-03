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Українська армія відпрацювала сценарії весняного контрнаступу, який скоро розпочнеться - NYT

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українська армія відпрацювала сценарії весняного контрнаступу, який скоро розпочнеться - NYT

Фото: Associated Press

Який сценарій обирати для весняного контрнаступу, вирішуватиме українське вище керівництво.

Українські військові у штабі командування армії США в Європі та Африці, яка розташована в німецькому місті Вісбаден, провели репетицію майбутнього контрнаступу. ЗС України відпрацювали декілька сценаріїв розвитку спецоперації.

Про це повідомляє американське впливове видання The New York Times із посиланням на американських військових.

За даними видання, штабні навчання відбулися у четвер, 2 березня. На них були присутні найвищі генерали президента Байдена, відповідальні за допомогу США Україні. Автори статті зазначають, що саме ці генерали мали виробити стратегію, ризики та переваги різноманітних кроків, які Україна може зробити проти російської армії найближчими місяцями.

Зазначається, який сценарій обирати для весняного контрнаступу, вирішуватиме українське вище керівництво 

Український контрнаступ: що відомо

Україна готується до контрнаступу ЗСУ, який, за інформацією воєнної розвідки, може розпочатися навесні. А поки до країни почали надходити танки з нового пакету західної військової допомоги та триває створення нових добровольчих формувань.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua вважає, що контрнаступ розпочнеться пізніше. На його думу, можна розраховувати на контрнаступ приблизно в другій половині весни чи ближче до літа. 

Тим часом The Washington Post з посиланням на джерела з адміністрації президента США Джо Байдена писало, що переламний момент у війні України з агресоркою Росією настане 2023-го року. У Білому домі вважають, що тоді чекають на наступ загарбників, а українські військові підуть у контрнаступ.

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Дата публікації
Перегляди
315
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