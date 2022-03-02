Українська армія захопила планувальні документи одного з підрозділів військ РФ: що там написано

Українська армія захопила планувальні документи одного з підрозділів військ РФ: що там написано

Російські окупанти в паніці тікають, залишаючи не лише зброю та техніку, а й документи.

Завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу. В паніці вони лишають і таємні документи. Так, у розпорядженні Збройних Сил України (ЗСУ) опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Серед отриманих документів:

робоча карта

бойове завдання

таблиця позивних

таблиці сигналів управління

таблиці скритого управління

список особового складу тощо.

Виходячи з отриманої інформації, документи про вторгнення в Україну були затвердженні 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України повинна була тривати протягом 15 діб, а саме з 20 лютого до 6 березня.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

"Отже, коли вчергове хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге - для Гааги", - йдеться в дописі.

⚡ ВАЖЛИВО #StopRussia Завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ російські окупанти втрачають не тільки техніку... Опубліковано Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Середа, 2 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: