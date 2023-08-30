Українська армія зможе завдати удару по Москві: яку ракету для цього застосують — ЗМІ

Україні заборонено застосовувати зброю західних партнерів для ударів по території РФ, але для ракет українського виробництва таких обмежень немає.

Модифікована протикорабельна ракета “Нептун”, яка пустила на дно російський крейсер “Москва” у Чорному морі, невдовзі може бути застосована і для удару по столиці держави-агресорки.

Про це повідомляє видання The War Zone з посиланням на неназваного представника українського Міноборони.

Як відомо, західні партнери України дозволяють використовувати надану ними зброю лише на території України, включно з Кримом. Для зброї українського виробництва таких обмежень немає.

Головну загрозу для військових об'єктів та центрів ухвалення рішень на території РФ становить модифікована протикорабельна ракета "Нептун", яку можна використовувати як боєприпас класу "земля-земля".

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За словами співрозмовника видання, саме таку ракету було застосовано 23 серпня для ураження ворожого зенітно-ракетного комплексу С-400 на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Далекобійність “Нептуна” невдовзі може бути значно збільшена, йдеться у публікації.

Наразі випущений з тієї ж пускової установки, що й протикорабельний варіант, переобладнаний “Нептун” має дальність близько 400 км і корисне навантаження близько 350 кілограмів. Щоб досягти більшої відстані від українського кордону чи місця запуску, корисне навантаження буде зменшено, а обсяг палива буде збільшено. Це звичайна модифікація для варіантів крилатих ракет.

“Це збільшить дальність і дозволить завдати удару по Москві”, – сказав виданню неназваний чиновник.

Недоліком цієї ракети анонімний чиновник українського оборонного відомства називає її дозвукову швидкість, яка ускладнює проходження сучасних російських систем протиповітряної оборони. Ще одна проблема — їх невелика кількість.

“Було виготовлено лише пару десятків”, — сказав чиновник.

Водночас він висловив переконання, що навіть з такими обмеженнями, удар українською ракетою по Москві може відбутися в не дуже віддаленому майбутньому. Це, за його словами, посилить дискомфорт у російській столиці, яка уже неодноразово зазнавала ударів безпілотників.

Нагадаємо, після вибухів у Криму 23 серпня було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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