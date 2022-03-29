Українська армія знищила "гордість російського ОПК" (фото)

Окупанти продовжують нести суттєві втрати.

Збройні Сили України продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам, які вторглися на українські землі.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські військові знищили броньований автомобіль РФ підвищеної захищеності - Камаз "Тайфун".

"Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - такий вигляд він точно ще не мав ніде у світі", - йдеться в повідомленні.

фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

Раніше повідомлялося, що Росія заявила про скорочення військової активності на двох напрямках, а тим часом перекидає "Іскандери" до Білорусі.

Читайте також: