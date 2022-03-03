Українська армія знищила на півночі Полтавської області колону російської техніки - відео

Втрати ворога уточнюють.

У ніч проти 3 березня українська армія знищила колону російської техніки на півночі Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, Ворожі війська ліквідували на півночі регіону - на межі Сумської та Полтавської областей. Втрати ворога уточнюють.

Ситуацію в Полтавській області він називає контрольовано.

"Продовжуємо укріплювати оборону регіону, відправляємо десятки тонн допомоги до Сумської та Харківської областей, формуємо продрезерв області", - розповів голова ОДА.