Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українська армія знищила на півночі Полтавської області колону російської техніки - відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська армія знищила на півночі Полтавської області колону російської техніки - відео

Втрати ворога уточнюють.

У ніч проти 3 березня українська армія знищила колону російської техніки на півночі Полтавської області. 

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

За його словами, Ворожі війська ліквідували на півночі регіону - на межі Сумської та Полтавської областей. Втрати ворога уточнюють. 

Ситуацію в Полтавській області він називає контрольовано. 

"Продовжуємо укріплювати оборону регіону, відправляємо десятки тонн допомоги до Сумської та Харківської областей, формуємо продрезерв області", - розповів голова ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація