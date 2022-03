Українська артилерія "Градами" знищила колону замаскованих російських військ (відео)

Реактивна артилерія 128-ї бригади знищила «на паздіря» російську понтонну переправу (+ВІДЕО) Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій. Надаємо відео вогневого ураження ворога. Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами. І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена. Робота 128-ї бригади як завжди філігранна! Б’ємо ворога так, що від «другої армії світу» аж паздіря летить! Rocket artillery of the 128th brigade destroyed the Russian pontoon crossing (+ VIDEO) An artillery unit of the 128th Separate Mountain Assault Transcarpathian Brigade shelled the pontoon crossing of the Russian Army in the combat zone. We provide a video of the enemy's fire damage. The first shots were taken by a drone are the positions of Russian equipment for a pontoon crossing, attempting to camouflage itself among the trees on the edge of the forest. Then a fire command sounds after which the artillery covers the enemy form MLRS "Grad". After the volleys, a command is given to leave the firing positions that could have been detected by the Russians. And the last shots: drone film of the damages caused - burning Russian equipment. The column was destroyed and cannot be restored, most of the crew members were killed. The work of the 128th brigade is as filigree as usual! We are beating the enemy in such a hard way that from the "second army of the world" even squirrels are flying!