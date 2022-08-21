Українська артилерія знищує окупантів у Миколаївській області (відео)

Один із напрямків, де армія Путіна цієї доби зазнала найбільших утрат, - Миколаївщина.
Попри спроби росіян захопити одне із сіл Миколаївщини, аби відкрити собі дорогу до міста, наші армійці успішно стримують ворога і б'ють як живу силу, так і техніку.
Про те, як окупанта нищать в окремих підрозділах фронту, йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.
"Екіпж бойової машини мчить полями Миколаївщині. Вже за кілька хвилин ці хлопці влаштує окупантам пекло. Є за що! Ось там в українському полі - росіяни влаштували собі позиції і б'ють нашу піхоту. Координати противника наша розвідка засікла з повітря", - повідомляють кореспонденти.
"Придивіться уважно. Ця купа кущів - насправді 16 тонна броньована машина захована від ворожих безпілотників. Чималу 122- міліметрову гаубицю вийде розгледіти лише стоячи впритул біля неї. Після роботи - росіяни намагатимуться вистежити і помститися. Надто багато вона мінусує путінської армії", - продовжують журналісти.
Роман, боєць ЗСУ, розповідає про зброю.
"Щоб ви розуміли: тут куля важить, я не знаю, 4-5 г. Тут один снаряд важить 25 кг, як маленький мішок цементу, якщо прилетить біля вас і ще розсипить осколками. Оце пачками не нищить. А оце нищить", - ділиться боєць.
Роман до повномасштабного вторгнення був будівельником. Але війна, каже, людей змінює швидко.
За цей час він став навідником і вже не раз побував під обстрілами.
"До своїх днів народження - ще дописав три. Але це війна. Тут треба розуміти, ми для того і прийшли щоби захищати. І готові до ризиків", - каже Роман.
Серед екіпажу немає жодного професійного військового. Бусуліст, а простіше - коректувальник вогню - пів року тому виготовляв металопластикові вікна.
"Я 24- того ще працював на заводі. Просто постало питання, що робити? Я сказав як ви не знаєте що робити, то можете вчити російський гімн, а я пішов у військомат", - розповідає чоловік.
Навіть розвідник, очі артилерії, що вистежує ворога з повітря і корегує вогонь, раніше був цивільним. Продавав машини для вишивання.
"І в сніг, і в спеку, і в дощ роботу робити треба. Хлопці нас бережуть ну і техніка з такою роботою тут точно не заржавіє", - додає кореспондент ТСН.
Нагадаємо, РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини.
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