Українська артилерія знищує окупантів у Миколаївській області (відео)

Один із напрямків, де армія Путіна цієї доби зазнала найбільших утрат, - Миколаївщина.

Попри спроби росіян захопити одне із сіл Миколаївщини, аби відкрити собі дорогу до міста, наші армійці успішно стримують ворога і б'ють як живу силу, так і техніку.

Про те, як окупанта нищать в окремих підрозділах фронту, йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"Екіпж бойової машини мчить полями Миколаївщині. Вже за кілька хвилин ці хлопці влаштує окупантам пекло. Є за що! Ось там в українському полі - росіяни влаштували собі позиції і б'ють нашу піхоту. Координати противника наша розвідка засікла з повітря", - повідомляють кореспонденти.

"Придивіться уважно. Ця купа кущів - насправді 16 тонна броньована машина захована від ворожих безпілотників. Чималу 122- міліметрову гаубицю вийде розгледіти лише стоячи впритул біля неї. Після роботи - росіяни намагатимуться вистежити і помститися. Надто багато вона мінусує путінської армії", - продовжують журналісти.

Роман, боєць ЗСУ, розповідає про зброю.

"Щоб ви розуміли: тут куля важить, я не знаю, 4-5 г. Тут один снаряд важить 25 кг, як маленький мішок цементу, якщо прилетить біля вас і ще розсипить осколками. Оце пачками не нищить. А оце нищить", - ділиться боєць.

Роман до повномасштабного вторгнення був будівельником. Але війна, каже, людей змінює швидко.

За цей час він став навідником і вже не раз побував під обстрілами.

"До своїх днів народження - ще дописав три. Але це війна. Тут треба розуміти, ми для того і прийшли щоби захищати. І готові до ризиків", - каже Роман.

Серед екіпажу немає жодного професійного військового. Бусуліст, а простіше - коректувальник вогню - пів року тому виготовляв металопластикові вікна.

"Я 24- того ще працював на заводі. Просто постало питання, що робити? Я сказав як ви не знаєте що робити, то можете вчити російський гімн, а я пішов у військомат", - розповідає чоловік.

Навіть розвідник, очі артилерії, що вистежує ворога з повітря і корегує вогонь, раніше був цивільним. Продавав машини для вишивання.

"І в сніг, і в спеку, і в дощ роботу робити треба. Хлопці нас бережуть ну і техніка з такою роботою тут точно не заржавіє", - додає кореспондент ТСН.

Нагадаємо, РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.