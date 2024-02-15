Українська артилерія зупинила ворога на Бахмутському напрямку та завдала серйозних втрат - ЗСУ

За інформацією українського артилериста, росіяни намагаються просунутися на Часів Яр.

Біля Хромового на Бахмутському напрямку ЗСУ зупинили контратаку окупантів й знищили частину особового складу.

Про це сказав пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телеканалу "Еспресо".

За його інформацією, росіяни намагаються просунутися на Часів Яр. Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського.

"Саме біля Хромового українською артилерією зупинено ворожу контратаку, знищено частину особового складу РФ й 4 броньовані машини. Окупанти залучають різноманітну артилерію - міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію - це керовані авіаційні фугасні бомби", - розповів Калашніков.

Він додав, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ворог постійно намагається просунутися.

"Росіяни мають пріоритетні напрямки, вони хочуть закрити саме південний фланг Бахмута, щоб сконцентруватися на напрямку Часів Яр. Однак йому це не вдається, тривають жорсткі бої", - пояснив військовий.

Нагадаємо, як повідомляли в американському Інституті вивченні війни, армія РФ просувається біля Бахмута.

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