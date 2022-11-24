Українська авіація 14 разів атакувала сили окупантів: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, переміщують особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 листопада.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, росіяни продовжують прикривати ділянки російсько-українського кордону, проводити провокаційні дії. Загарбниики обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі Зеленого діяв ворожий ударний безпілотник.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники ведуть наступальні дії. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки і Камʼянське на Запоріжжі.

Авіація

За цю добу російські окупанти завдали 2 авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних обʼєктах.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Раніше у Генштабі повідомили, що росіяни на захоплених територіях Скадовського району Херсонської області продовжують тероризувати місцеве населення. Росіяни перевіряють будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Читайте також: