Українські аси та артилеристи продовжують завдавати потужних ударів по скупченню ворожої техніки та самих окупантах

Українські аси та артилеристи продовжують завдавати потужних ударів по скупченню ворожої техніки та самих окупантах

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи точними ударми знищують російську техніку та окупантів.

Окрім цього, українські сили уражають логістичні центри РФ та пункти забезпечення пальним.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 1 липня.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України понад 90 тис. окупантів отримали поранення у війні. Загальні втрати армії РФ складають понад 30 000 тисяч та дуже багато зниклих безвісти.

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