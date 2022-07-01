Українські аси та артилеристи продовжують завдавати потужних ударів по скупченню ворожої техніки та самих окупантах

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи точними ударми знищують російську техніку та окупантів.
Окрім цього, українські сили уражають логістичні центри РФ та пункти забезпечення пальним.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 1 липня.
"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили", - зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, за даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України понад 90 тис. окупантів отримали поранення у війні. Загальні втрати армії РФ складають понад 30 000 тисяч та дуже багато зниклих безвісти.
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