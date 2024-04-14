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Українська авіація уразила пункт управління ЗС РФ у Луганську: що відомо

Українська авіація уразила пункт управління ЗС РФ у Луганську: що відомо

У Луганську сталася "бавовна" / Фото: pixabay.com

Українські пілоти змогли виконати складне завдання і без втрат повернутися назад на базу.

На тимчасово окупованій території Луганської області Силам оборони вдалося уразити пункт управління угруповання військ "Центр" ЗС РФ. 

Деталями поділився командувач Повітряних сил Микола Олещук.

З його слів, необхідно було витримати паузу, щоб льотчики авіації Повітряних сил мали змогу повернутися в безпечні місця дислокації.

"Успішний, а головне — результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів", — написав Олещук.

Нагадаємо:

Вибухи в Луганську пролунали ще вдень, 13 квітня - після чого над Луганськом почав здійматися густий чорний дим.

За інформацією журналістів, полігон військових обстріляли за допомогою трьох ракет у селі Трьохізбенка. Противник втратив щонайменше 10 осіб особового складу.

У Луганську "бавовна"

У Луганську "бавовна"

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