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Українська авіація відпрацювала п’ять атак по скупченню ворога, його озброєння та техніки

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Українська авіація відпрацювала п’ять атак по скупченню ворога, його озброєння та техніки

Українською авіацією відпрацьовано п’ять атак.

Зокрема, йшлося про удари по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано  246 вогневих завдань, зокрема і по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника: 40 росіян, три танки, зенітно-ракетний комплекс «Оса», шість одиниць автобронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно рашистський «Урал».

Нагадаємо, що начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам зі США та Британії.

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Дата публікації
Перегляди
9
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