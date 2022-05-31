Українська авіація вражає наземні цілі, а зенітні війська знищують ракети окупантів

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
- Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі росіян.
- Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22).
Нагадаємо, що поліції Луганщини вдалося евакуювати з Сєвєродонецька поранених мирних мешканців.
Раніше повідомлялося, що за Сєвєродонецьк Луганської області нині точаться жорстокі бої. Це – найгарячіша точка на Донбасі. Російські окупанти не полишають спроби захопити як це, так і інші міста та села.
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