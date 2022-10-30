Українська авіація за добу 5 разів удари по окупантах: які втрати ворога

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.

Протягом цієї доби окупанти завдали 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 30 жовтня.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів:

1 – по району зосередження озброєння та військової техніки,

2 – по взводних опорних пунктах,

2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.

Раніше у Генштабі повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

"Бавовна" у Севастополі

29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти повідомили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбивав атаку безпілотників".

Повідомлялося про пошкодження морського тральщика "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірал Макаров".

Експерт Павло Нарожний назвав версія росіян про "навалу безпілотників" цілком ймовірною.

Радник ОП Олексій Арестович розповів, що був уражений російський фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет – саме ними окупанти атакували Вінницю. Водночас Арестович заперечив, що Україн причетна до вибухів.