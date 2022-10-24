Українська авіація за добу завдала по цілях окупантів 17 ударів: що знищено

Українські військові за добу завдали 17 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Українська авіація за добу завдала окупантам 17 ударів. Наші військові уразили тринадцять районів зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, що начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам зі США та Британії.

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