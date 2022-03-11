Українська авіація за добу знищила 10 ворожих літаків та цілий десантний полк окупантів

Українська авіація успішно знищила дві великі колони техніки ворога.
Протягом 10 березня українська авіація завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки окупантів, а також розгромила десять російських військових літаків.
Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, за попередньою інформацією, Україна розбила цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та інше.
Щодо літаків зенітні ракетні війська Повітряних сил інформують про ураження чотирьох повітряних цілей: попередньо, трьох штурмовиків Су-25 окупантів, а також Су-34, який зрештою не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.
Теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі - переважно літаки Су-25. Є дані й від підрозділів Сухопутних військ, підтверджені фотоматеріалами, що на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25, один із них - американським "Стінгером".
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