Українська авіація завдала 22 ударів по російських військах: що вдалося знищити

Сили ППО збили два російські та шість іранських дронів.

Авіація Сил оборони України протягом 1 листопада завдала 22 ударів по 19 районах зосередження російського озброєння, військової техніки, а також трьох позиціях ЗРК.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На різних напрямках українські підрозділи ППО збили два російські безпілотники типу "Орлан-10" та шість ударних дронів Shahed-136.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили два райони зосередження російської живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інші важливі військові об’єкти окупантів.

У Генштабі також опублікували уточнену інформацію про знищення 29 жовтня в Запорізькій області ворожих складів боєприпасів. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських загарбників було знищено п’ять одиниць військової техніки.

Втрати особового складу російської армії становлять до 30 осіб загиблими та близько 100 пораненими.

Нагадаємо, за добу 31 жовтня Росія втратили в Україні близько 650 своїх військових. Найбільше – на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, великі втрати фіксуються серед мобілізованих росіян. Так, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине по сотні мобілізованих, це без урахування поранених, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Втрати росіян на 1 листопада

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