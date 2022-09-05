Українська авіація завдала на півдні 21 удар по опорних та командних пунктах ворога

Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.
Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та розв'язання питань з логістикою, нашою авіацією завдано двадцять один удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості.
Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.
Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.
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