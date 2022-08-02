Українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині

На південному напрямку ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" та іншу військову техніку російських окупантів.
Упродовж доби 1 серпня на півдні України українські воїни завдали втрат ворогові у живій силі та техніці.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Українська авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.
Загалом упродовж доби підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили:
- 32 окупантів;
- 1 самохідну гаубицю" Мста-С";
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- 4 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, на південному напрямку російські окупанти 1 серпня завдали шість ударів, під ракети та снаряди потрапили об’єкти транспортної інфраструктури, цивільний мікроавтобус та будівлі теплоелектростанції.
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