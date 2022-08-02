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Українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині

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Українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині

Повітряні сили ЗСУ

На південному напрямку ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" та іншу військову техніку російських окупантів.

Упродовж доби 1 серпня на півдні України українські воїни завдали втрат ворогові у живій силі та техніці.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українська авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

Загалом упродовж доби підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили: 

  • 32 окупантів; 
  • 1 самохідну гаубицю" Мста-С"; 
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";
  • 4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, на південному напрямку російські окупанти 1 серпня завдали шість ударів, під ракети та снаряди потрапили об’єкти транспортної інфраструктури, цивільний мікроавтобус та будівлі теплоелектростанції.

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