Українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині

На південному напрямку ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" та іншу військову техніку російських окупантів.

Упродовж доби 1 серпня на півдні України українські воїни завдали втрат ворогові у живій силі та техніці.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українська авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

Загалом упродовж доби підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили:

32 окупантів;

окупантів; 1 самохідну гаубицю" Мста-С";

самохідну гаубицю" Мста-С"; 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";

зенітно-ракетний комплекс "Тор"; 4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, на південному напрямку російські окупанти 1 серпня завдали шість ударів, під ракети та снаряди потрапили об’єкти транспортної інфраструктури, цивільний мікроавтобус та будівлі теплоелектростанції.

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