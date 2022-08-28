Українська авіація завдала удари по опорних пунктах противника та зосередженні живої сили

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Також вдарили по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 росіян. Також знищено гаубицю «Мста-Б», самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту «Но‌на», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки,

два склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і один польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, радник Офісу президента Арестович не виключив, що незабаром до Криму полетять ракети з написом "Це вам за Чаплине". Відомо, 24 серпня Росія ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

Читайте також:

Усе про "бавовну" в Криму: Юрій Ігнат - про аеродроми, авіацію та ППО ворога

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.