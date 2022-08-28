Українська авіація завдала удари по опорних пунктах противника та зосередженні живої сили

Українською армійською авіацією завдано три удари по двох опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Також вдарили по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.
Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 росіян. Також знищено гаубицю «Мста-Б», самохідну артилерійську гармату «Нона», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки,
два склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і один польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, радник Офісу президента Арестович не виключив, що незабаром до Криму полетять ракети з написом "Це вам за Чаплине". Відомо, 24 серпня Росія ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.
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