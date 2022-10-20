Українська авіація завдала ударів по місцях дислокації ворожих ЗРК на південному фронті

Упродовж середи, 19 жовтня, підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили десятки російських окупантів та велику кількість ворожої техніки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук- 2М", "Тор" та "Панцир”, а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - йдеться у повідомленні.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань.

Упродовж бойового дня втрати РФ склали:

43 солдати;

солдати; 6 танків;

танків; 9 одиниць авто-бронетехніки;

одиниць авто-бронетехніки; 2 гаубиці 152-мм калібру;

гаубиці 152-мм калібру; 1 командно-штабна машина;

командно-штабна машина; 1 безпілотник-розвідник.

Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані "держустанови".

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