Українська авіація завдала ударів по місцях дислокації ворожих ЗРК на південному фронті

ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат ворогові на Південнобузькому напрямку, упродовж бойового дня ударами авіації знищено зенітно-ракетні комплекси окупантів.
Упродовж середи, 19 жовтня, підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили десятки російських окупантів та велику кількість ворожої техніки.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук- 2М", "Тор" та "Панцир”, а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - йдеться у повідомленні.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань.
Упродовж бойового дня втрати РФ склали:
- 43 солдати;
- 6 танків;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 гаубиці 152-мм калібру;
- 1 командно-штабна машина;
- 1 безпілотник-розвідник.
Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.
Нагадаємо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані "держустанови".
Читайте також: