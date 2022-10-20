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Українська авіація завдала ударів по місцях дислокації ворожих ЗРК на південному фронті

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Українська авіація завдала ударів по місцях дислокації ворожих ЗРК на південному фронті

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат ворогові на Південнобузькому напрямку, упродовж бойового дня ударами авіації знищено зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Упродовж середи, 19 жовтня, підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили десятки російських окупантів та велику кількість ворожої техніки.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук- 2М", "Тор" та "Панцир”, а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - йдеться у повідомленні.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. 

Упродовж бойового дня втрати РФ склали:

  • 43 солдати;
  • 6 танків;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 гаубиці 152-мм калібру;
  • 1 командно-штабна машина;
  • 1 безпілотник-розвідник.

Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані "держустанови".

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
170
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