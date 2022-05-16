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Українська авіація збила штурмовик Су-25 російських окупантів

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Українська авіація збила штурмовик Су-25 російських окупантів

Фото: Associated Press

За добу 16 травня Повітряні сили України уразили п'ять повітряних цілей російської авіації. Зокрема, збили ворожий штурмовик Су-25.

Загалом українська авіація здійснила більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей, внаслідок чого завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:

  • 1 літак (Су-25);
  • 3 БпЛА (ОТР);
  • 1 крилату ракету.

Нагадаємо, за добу 16 травня російські військові обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, внаслідок чого загинуло 20 мирних громадян, серед них - одна дитина.

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