Українська авіація збила штурмовик Су-25 російських окупантів

За добу 16 травня Повітряні сили України уразили п'ять повітряних цілей російської авіації. Зокрема, збили ворожий штурмовик Су-25.
Загалом українська авіація здійснила більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей, внаслідок чого завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.
Нагадаємо, за добу 16 травня російські військові обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, внаслідок чого загинуло 20 мирних громадян, серед них - одна дитина.
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