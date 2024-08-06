Українська "Баба Яга" стала ще страшнішою: тепер озброєна розумними бомбами з лазерним наведенням

Навіть з високим рівнем втрат "Баба Яга" – один з найефективніших ударних безпілотників, які є в Україні.

Українські безпілотники "Баба Яга" отримали нову потужну зброю. Останні зображення показують, що нічні дрони-бомбардувальники тепер оснащені керованими високоточними бомбами, здатними уражати з великої відстані.

Як йдеться у матеріалі Forbes, це створює смертельну загрозу для росіян, оскільки "Баба Яга" може атакувати здалеку. Виникає низка запитань про те, що це за бомба і як вона працює.

Таємничий боєприпас

Минулого тижня український військовий телеграм-канал "Авангард" оприлюднив нове озброєння, опублікувавши російські зображення "Баби Яги", яка була збита зброєю з маркою "БК-3ОФ".

Отвори навколо носової частини боєприпасу вказують на те, що це якийсь тип керованої зброї. Це змінює правила гри. Зазвичай бомбардування безпілотниками має здійснюватися безпосередньо над ціллю, щоб забезпечити точність, і здебільшого це робиться з невеликої висоти. Канал зазначає, що навіть у разі падіння з 80 метрів показник влучання становить лише близько 50%.

Бомба для "Баби Яги" / Фото: Forbes

Керовані бомби можуть бути випущені з набагато більшої відстані або з більшої висоти, тому дрон може бути далеко й високо. Саме таку тактику використовують російські винищувачі, які випускають планувальні бомби на українські позиції, щоб уникнути ракет "земля-повітря".

"Баба Яга" з керованими бомбами на висоті могла атакувати зі значної відстані, достатньої, щоб опинитися поза зоною дії перешкод або снайперів, випустити бомби та зникнути до того, як її перехоплять FPV-дрони ворога.

Зброя мала діаметр 125 мм. З огляду на зовнішній вигляд, це був фабричний боєприпас, а не один з багатьох саморобних видів зброї, як-от модифіковані протитанкові міни. Ймовірно, він був оснащений напівактивною лазерною системою самонаведення. Але не всі експерти погодилися з цим.

Сайт CAT-UXO надає авторитетну інформацію щодо боєприпасів в Україні та інших країнах. За їхніми даними, БК-30Ф використовує уламкову бойову частину РК-30Ф від переносної ракети РК-3 "Корсар" українського виробництва.

Інші експерти, зокрема Трент Теленко, припустили, що нова зброя використовує якийсь вид оптичного наведення. Ймовірно, це зробили для того, щоб надати дрону напівавтономні можливості, щоб боєприпас долетів навіть за умови глушіння БпЛА.

Втім, видання зазначає, якби це було так, ми бачили б одну діафрагму, більше схожу на камеру, а не кільце діафрагм, як на фото.

Нічний жах окупантів

"Баба Яга" – це російська військова узагальнена назва кількох типів українських нічних бомбардувальників-мультикоптерів. Вони несуть набагато важче бомбове навантаження, ніж невеликі дрони, які літають вдень. У той час, як невеликі БпЛА зазвичай несуть приблизно кілограм, ручну гранату або кілька менших одиниць зброї, "Баба Яга" скидає на позиції ворога пари 10-кілограмових протитанкових мін ТМ-62.

Великі розміри та гучні ротори роблять ці дрони легкою мішенню, тому "Баба Яга", як казкова слов’янська відьма, на честь якої вони названі, літає вночі. Це додає їм таємничості. Часто кажуть, що їх неможливо заблокувати, а один сайт припустив, що їх можна було збити лише за допомогою вогнемета.

"Бабу Ягу", оснащену граберами, використовували для збирання ворожих радіостанцій та інших предметів після атаки. Це призвело до постійних чуток про те, що вони налітають і виносять поранених окупантів у механічних кігтях.

В останні місяці росіяни були ефективнішими в боротьбі з нічними бомбардувальниками, використовуючи, зокрема, дві тактики. Одна з них – розгортання снайперських груп з тепловізійними прицілами, які можуть розрізняти дрони в темряві. Зазвичай "Баба Яга" літає повільно на низькій висоті, і таким чином їх можна збити. Хоча, за деякою інформацією, ці дрони зараз броньовані.

Інша техніка полягає у використанні дронів FPV, також із тепловізором, для перехоплення "повітря-повітря". Ця тактика призвела до різкого зростання втрат "Баби Яги", але їм все ще вдається ліквідовувати багато росіян.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, заявив, що навіть з високим рівнем втрат "Баба Яга" – один з найефективніших ударних безпілотників, які є в Україні.

By far the largest drone dropped device I've seen so far. That's 2x TM-62 AT mines strapped together and dropped on an enemy held position by a 'baba yaga' type drone. pic.twitter.com/jpVBfmglkZ — Seveer of the 95th rifles (@Seveerity) July 30, 2024

Forbes зазначає, що українські інженери невпинно працюють над удосконаленням своєї зброї для безпілотників, і завдяки останнім розробкам вони зробили величезний крок вперед.

Нагадаємо, в Україні в засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.

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