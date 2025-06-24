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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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886
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2 хв

Українська балістична ракета "Сапсан": куди полетить та чи спроможні росіяни її збити

Розробка зброї здійснюється з урахуванням загроз, які існують для такого типу виробництва.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Українська балістична ракета "Сапсан": куди полетить та чи спроможні росіяни її збити

Сапсан — зброя України / © Вікіпедія

Збити українську балістичну ракету «Сапсан» росіяни жодним чином не зможуть. Водночас для України є актуальними такі цілі, як аеродроми тактичної авіації, з яких РФ кидає по лінії фронту КАБи. Також пріоритетні цілі — аеродроми місця розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів типу «Іскандер-М».

Про це сказав військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі «Київ 24».

За словами експерта, пріоритетними цілями є саме аеродроми місця розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів типу «Іскандер-М».

«Коли ми виконаємо свої задачі по цих цілях, тоді ми і по Москві теж вдаримо. І так, в нього (ракети „Сапсан“ — ред.) дальності вистачить і по певних місцях розміщення стратегічної авіації. Повірте, навіть якби ми з вами в загальному ефірі не говорили про це, розвідка працює тихо. Вони все одно, на жаль, дізнаються про певні наші можливості, які в нас є. Так, зараз вони в нас є. Ми почали цю розробку. Це робиться з урахуванням загроз, які існують для такого типу виробництва», — сказав Крамаров.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети «Сапсан». Він зазначив, що позитивні випробування цієї ракети вже відбулися раніше, але деталі щодо термінів та обсягів виробництва не розголошують з міркувань безпеки.

Раніше, ще влітку 2024 року Зеленський заявив, що ЗСУ успішно випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Тоді президент не уточнив, про яку ракету йшлося. Проте зараз, у червні 2025-го, Зеленський підтвердив, що успішні випробування ракети «Сапсан» уже відбулися.

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