Українська балістика може знищити ключові авіаремонтні підприємства Росії – експерт

Балістика

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Українські балістичні ракети можуть знищити заводи з ремонту стратегічних бомбардувальників РФ, якщо ті будуть розміщені поблизу фронту.

Таку думку висловив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі Radio NV.

Експерт звернув увагу на те, що Росія заздалегідь уклала контракти на ремонт бомбардувальників, які потребують відновлення:

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«Ще близько за місяць до масованого обстрілу України у РФ були укладені договори з російськими авіаремонтними підприємствами на ремонт шести бомбардувальників Ту-95МС, бо ці літаки потребували капітального ремонту», — сказав він.

За словами Романенка, ремонтні потужності для Ту-95МС в Росії обмежені двома заводами — у Таганрозі та Дягілєво. При цьому один із них розташований зовсім недалеко від лінії фронту.

«Авіаремонтні заводи для цього типу знаходяться у Дягілєво, якому перепало цього разу, і у Таганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту, ніж Дягілєво. Тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо росіяни перекинуть їх на ремонт, скоріше за все — сьогодні були відомості про успішне використання нашої балістики, вони просто попрощаються з цими літаками, якщо перекинуть на ремонт», — вважає він.

Фактично, під ударом опиняється не лише техніка, але й сама інфраструктура, здатна її обслуговувати. Схожа ситуація, за словами експерта, спостерігається і з літаками Ту-22М3.

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Журналісти також поцікавились, чи можливо оперативно запустити українську балістику в бойове використання. Романенко відповів, що відповідні випробування вже можуть мати результат:

«Поки що пан Валентин Бадрак казав, що там 300 км, і начебто, першу ракету випробували по російському командному пункту, і начебто у Росії поменшало генералів. Поки що офіційних повідомлень не було, але, там ніщо не додає оптимізму як фраза вічного польоту», — зазначив він.

Експерт пояснив, що навіть ракета з невеликою бойовою частиною може нанести критичні удари по цілі, особливо якщо йдеться про командні пункти.

«Балістична ракета має кінетичну складову, і може вистачити і десяти кілограмів бойової частини для того, щоби знищити командний пункт.»

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При цьому українські розробки здатні нести значно більший заряд:

«Сказано, що ця ракета, яка випробовувалася, має 400 кг бойову частину, і при ударі по підприємству, той сами Таганрозький завод, де збираються ремонтувати Ту-95 — він трохи більше 200 км знаходиться від лінії бойового зіткнення. Там взагалі два цехи і двох ракет буде досить, щоб розвіяти сумніви росіян щодо можливості ремонтувати там літак», — додав Романенко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що українські сили вперше випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.