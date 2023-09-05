Українська далекобійна зброя: що про неї відомо і наскільки вона потужна

В Україні є безпілотники з дальністю ураження до 1000 км.

Ураження з дальністю 700 км зможе наносити модифікація ракети “Нептун” або навіть нова ракета на цій базі, чи “Гром-2” зі збільшеною далекобійністю.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“700 км — так працюють наші безпілотники. У нас є безпілотники, які “ходять” і на 1000 км. Старі радянські Ту-141 і ті безпілотники, які працюють по Москві і з певною дальністю — 500-700 км типу “Бобер”. Є декілька таких модифікацій і типів безпілотників літакового типу. Це 700-кілометрові. Ракети у нас поки не працювали на дальність 700 км. Ракети двох типів можуть працювати на таку дальність”, — говорить експерт.

“Серед них — балістичні ракети типу “Гром”. У нас був проєкт “Сапсан”, ми зробили “Гром” і продали його саудитам, хоча собі залишали деякі компоненти “Грому-2” дальністю 500 км. Для балістики ще 200 км — не така велика проблема. Тобто збільшення потужності двигуна — і 700 км пройде балістична і крилата ракета”, — продовжив він.

“У нас база для крилатої ракети — стара радянська Ха-135 з дальністю 150 км. На її базі була зроблена ракета “Нептун”, яка потопила крейсер “Москва”. Але у неї дальність 300 км. Технічно можна збільшити ракету “Нептун”, додавши паливних баків, зменшивши боєзапас для збереження центровки ракети до 700 км. Але не більше, бо більше вона не полетить”, — зауважив Роман Світан.

Він вважає, що або модифікація ракети “Нептун” (може навіть бути нова ракета на цій базі), або “Гром-2” зі збільшеною далекобійністю може бути 700-кілометровим проєктом.

“Безпілотник максимум несе до 70-100 кг боєприпасів, а ракета може кидати до 250-500 кг. 500-кілограмових вибухів на дальності 700 км помічено поки не було”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТАН: Третій удар по Кримському мосту ЗДИВУЄ ВСІХ! Димова завіса НЕ ВРЯТУЄ!

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як і коли Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ: “Можу сказати, що виробництво йде. Президент наголосив, що ціль, яка була вражена, знаходилась на відстані 700 км. Але це не крайнє обмеження цього виробу”.

Читайте також: