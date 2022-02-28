Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з РФ

Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з РФ

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Повідомили в Офісі президента.

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До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.