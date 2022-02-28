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Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з РФ

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Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з РФ

УНІАН

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Українська делегація прибула  до району українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Повідомили в Офісі президента.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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