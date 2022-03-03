Українська делегація вилетіла на переговори із Росією - Арахамія

Сторони обговорять відкриття гуманітарних коридорів.

Українська делегація вилетіла на переговори із Російською Федерацією.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook .

"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - зазначив він.

Нагадаємо, у Білорусі 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між представниками Росії та України, адже РФ пішла війною проти України.