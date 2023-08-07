Українська "формула миру": у Зеленського натякнули, які країни за які пункти відповідатимуть

Єрмак вважає, що активна позиція країн свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

У межах саміту в Саудівській Аравії щодо реалізації української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій.

Про це йдеться на сайті президента України.

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Двосторонні зустрічі відбулися з очільниками делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини, а також з радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Кореї, а також керівником Офісу президентки Єврокомісії.

Зазначається, що під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Президента США Джейком Салліваном було обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема щодо посилення української ППО для захисту портової інфраструктури півдня України.

На зустрічі з генеральним секретарем і керівником апарату Офісу Президента Фінляндії Хіскі Хауккалою було обговорено безпекові питання та актуальні потреби українських захисників, а також залучення Фінляндії до гуманітарного розмінування.

Норвегія висловила готовність долучитися до реалізації пункту "формули миру" щодо радіаційної та ядерної безпеки, а Швеція – крім цих питань, долучиться до екологічної безпеки.

Мадрид готовий долучитися до реалізації формули миру.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Японії Сігео Ямадою обговорили практичне залучення Токіо до реалізації української формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

Керівник Офісу президента України під час зустрічі з радником Еміра Держави Катар з питань національної безпеки Мухаммадом бін Ахмедом Аль Міснедом обговорив можливості розширення двосторонньої співпраці, участі Катару у повоєнному відновленні України, подальші заходи політичного діалогу.

Туреччина готова виступити лідером у реалізації пункту формули миру щодо продовольчої безпеки.

Польща готова долучитися до реалізації української формули миру та забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 5-6 серпня відбувся міжнародний саміт, на якому обговорили мирний план Києва. Українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені.

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